Глушенков отреагировал на слухи о Соболеве

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на слухи о том, что футболисты в раздевалке не хотели сидеть рядом с нападающим Александром Соболевым. По словам Глушенкова, информация не является правдивой.

«Это вообще откуда взяли? Эта информация появилась в выходные дни. Кто-то в Турции отдыхал, кто-то в Дубай, наверное, улетел. Я в Смоленске был», - сказал Глушенков в программе «СБГ Шоу».

В летнее трансферное окно Александр Соболев перебрался в «Зенит» из «Спартака» по итогам затяжной трансферной саги. Фанаты питерского клуба не приняли Соболева и скандируют оскорбления в адрес футболиста.