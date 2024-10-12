Силкин: «Нет гарантий, что «Динамо» не уволит Личку»

Бывший рулевой «Динамо» Сергей Силкин допускает, что Марцел Личка может потерять должность главного тренера в московской команде.

«У «Динамо» спад в игре, но он может быть у любой команды. Уволят ли Личку? В «Динамо» может произойти всё что угодно. У Лички нет гарантий, что его не уволят», - цитирует Силкина «РБ Спорт».

На текущий момент, после одиннадцати туров Премьер-лиги, «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 20 очков (шесть побед, две ничьи, три поражения). От лидирующего «Краснодара» динамовцы отстают на семь зачётных баллов.

Ближайший матч «Динамо» проведёт в воскресенье, 20 октября, - против «Рубина» на выезде.