Бышовец оценил перспективы «Локомотива» в РПЛ

Экс-рулевой «Локомотива» Анатолий Бышовец оценил перспективы команды Михаила Галактионова в нынешнем сезоне. По мнению специалиста, «железнодорожники» могут претендовать на чемпионский титул.

«У «Локомотива» есть все шансы бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ. Почему нет? Также за победу в национальном первенстве будут бороться «Краснодар», ЦСКА и «Спартак». А «Динамо» не хватает стабильности», - цитирует Бышовца «РБ Спорт».

На текущий момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице. При этом «Краснодару» «железнодорожники» уступают только по дополнительным показателям при равенстве очков (по 27).

Ближайший матч РПЛ «Локомотив» проведёт в субботу, 19 октября, - против «Химок» на выезде.