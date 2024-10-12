Матч Россия – Пакистан в ноябре ещё возможен

Али Акрам, который является директором Пакистанской федерации футбола, дал новый комментарий по поводу возможного матча против сборной России. Ранее, как известно, стороны не смогли договориться о товарищеской игре в октябре. В Пакистане ссылались на отсутствие времени для подготовки.

«Мы в курсе потенциальных соперников сборной России на ноябрьскую паузу, но общение между нашими федерациями по поводу товарищеского матча сборных Пакистана и России всё ещё продолжается. Игра в ноябре возможна», - цитирует Акрама Sport24.

Ранее появлялась информация о том, что в следующем месяце сборная России может сыграть против Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября). Официального подтверждения от Российского футбольного союза ещё не было.