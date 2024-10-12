У Жиркова спросили, претендует ли «Спартак» на чемпионство

Известный в прошлом футболист сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Вижу ли «Спартак» в числе претендентов на чемпионство? Их каждый сезон видят в числе претендентов. Но каждый сезон что-то не получается», - цитирует Жиркова «РБ Спорт».

На текущий момент, после одиннадцати сыгранных туров, «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Деяна Станковича смогла набрать 19 очков (пять побед, четыре ничьи, два поражения).

Ближайший матч «Спартак» проведёт в субботу, 19 октября, - против «Краснодара» на своём поле.