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Жирков высказался о тренерской работе

12 Октября 2024 • 16:29 Комментировать

Экс-футболист национальной сборной России Юрий Жирков дал комментарий по поводу возможной работы тренером. По словам Жиркова, в настоящий момент он не готов быть главным тренером в какой-то команде. При этом 41-летний Жирков готов рассмотреть возможность работы в тренерском штабе.

«Главным тренером не готов пока быть, но есть опция быть помощником. Я сказал, что помощником быть готов. Главным надо много всего делать, не готов», - цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, что профессиональную карьеру футболиста Юрий Жирков завершил в 2022 году. По ходу карьеры Жирков поиграл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенит» и «Химки».

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Жирков
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