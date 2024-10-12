Головин: Карпин сильнее Анри как тренер

Футболист «Монако» Александр Головин высоко оценил тренерский уровень рулевого национальной сборной России Валерия Карпина. Головин считает, что Карпин мог бы тренировать топовые команды в Европе.

«У нас не только Валерий Георгиевич смог бы тренировать топовые европейские команды. Возьмем Тьерри Анри или Роберта Морено, который сейчас в «Сочи». По-моему, Карпин или, например, Слуцкий сильнее выглядят как тренеры», - цитирует Головина «РБ Спорт».

Стоит сказать, что в своё время Головин пересекался с Анри в «Монако». При этом легендарный француз отработал на посту главного тренера монегасков всего лишь три с лишним месяца. За этот период «красно-белые» провели только 20 матчей.

Александр Головин проводит в «Монако» уже седьмой сезон после трансфера из ЦСКА.