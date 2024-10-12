В Брунее рассказали о ситуации с матчем против России

В Ассоциации футбола Брунея высказались о возможном проведении товарищеского матча против сборной России.

По словам руководителя отдела соревнований Ассоциации футбола Брунея, документы по проведению игры пока не подписаны, но стороны близки к этому.

«Мы согласовали дату – 15 ноября. Нам предложили несколько стадионов для матча – в Санкт-Петербурге, Сочи и Нижнем Новгороде. Как определимся с местом проведения матча, тогда подпишем все документы», - комментарий приводит Sport24.

Ранее появлялась информация о том, что в следующем месяце сборная России сыграет не только против Брунея (15 ноября), но и против Сирии (19 ноября).