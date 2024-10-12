РПЛ попала в особенный рейтинг лучших лиг мира – известно место

Аналитики из Opta проделали серьёзную работу и составили рейтинг лучших лиг мира. Российская премьер-лига не попала в топ-20, где в основу был заложен такой показатель, как средний уровень команд.

Далее эксперты составили особенный рейтинг, посчитав рейтинг лиг по уровню не всех, а только 10 лучших команд. И вот в этом рейтинге Российская премьер-лига уже присутствует – она занимает 19-е место с показателем в 77,7.

А топ-5 в этом рейтинге выглядит так: АПЛ (91,8), Серия А (90), Бундеслига (89,2), Ла Лига (88,5), Лига 1 (88,4).

Добавим, что сильнейшей командой РПЛ в каждом из шести предыдущих сезонов становился «Зенит».

Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20