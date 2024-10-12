Бывший игрок сборной Хорватии Бошко Балабан в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о словах полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, который недавно признался, что может выпить пиво после игры.

«Российский футболист сказал, что пьёт пиво после игры? Это абсолютно нормальная практика, выпить немного пива после игры даже полезно. Во многих командах, где я поиграл, после матчей в раздевалке было пиво, кока-кола и пицца. Это помогает восстановиться, главное не увлечься», – сказал Балабан.

Глушенков в этом розыгрыше чемпионата России отметился семью голами и одной результативной передачей в семи матчах.