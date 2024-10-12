Глушенков высказался о Месси

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал, кто для него является футбольным кумиром.

В разговоре на ютуб-канале «СБГ Шоу», российский футболист назвал бывшего нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. В настоящий момент 37-летний аргентинец защищает цвета американского клуба «Интер Майами».

25-летний полузащитник пополнил ряды «Зенита» минувшим летом, перейдя из столичного «Локомотива». В нынешнем сезоне чемпионата России Глушенков провел семь поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей.