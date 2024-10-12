Аршавин предсказал, как выступит «Локомотив» в РПЛ

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о перспективах московского «Локомотива» в чемпионате России.
«У «Локомотива» сбалансированный состав. В первой пятерке точно закончат. А если все удачно сложится, то борьбу за чемпионство никто не отменял», - приводит слова эксперта «Матч ТВ».
После 11 проведенных туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 27 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. «Локомотив» уступает лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.
В следующем туре Премьер-лиги подопечные Михаила Галактионова на выезде сыграют против подмосковных «Химок».
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