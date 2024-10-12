Шикунов высказался о тренерской перестановке в «Пари НН»

Экс-спортдир московского «Спартака» Александр Шикунов поделился мыслями об увольнении серба Саши Илича с поста главного тренера «Пари НН». Вакантное место занял белорусский специалист Виктор Ганчаренко.
«Будем смотреть, как получится у Гончаренко. Когда Илич не набирал очки, его не убирали, а как только начал брать очки, то его убрали. Это по-нашему», - приводятся слова Шикунова на страницах «Чемпионата».
По итогам 11 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 11 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны подопечные Ганчаренко встретятся с «Ростовом». Матч пройдет 19 октября.
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