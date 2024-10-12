Филимонов обратился к легенде «Спартака» Симоняну

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов поздравил ветерана клуба Никиту Симоняна с днем рождения. Сегодня бывшему нападающему «красно-белых» исполнилось 98 лет.

«Никита Павлович, поздравляю с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, чтобы оно давало вам возможность радовать нас вашим присутствием на ветеранских турнирах», - передает слова Филимонова «Спорт-Экспресс».

12 октября, Симоняну исполнилось 98 лет. Он играл за «красно-белых» с 1949 по 1959 год. После завершения карьеры Симонян тренировал «Спартак».

В нынешнем розыгрыше РПЛ московский коллектив набрал 19 баллов и занимает шестое место.