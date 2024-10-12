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Онопко: «Симонян - глыба нашего футбола»

12 Октября 2024 • 11:57 Комментировать

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко поделился мнением о бывшем форварде московского «Спартака» Никите Симоняне. Сегодня, 12 октября, ветерану исполнилось 98 лет.

«Великий футболист, который завоевал много титулов. И тренер, который тоже много работал. Сейчас работает в РФС. Это глыба нашего футбола», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Симонян в бытность футболистом выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. На его счету 160 забитых мячей за «народную команду».

В текущем сезоне РПЛ «красно-белые» набрали 19 очков после 11 туров. Подопечные Деяна Станковича занимают шестое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Симонян Виктор Онопко ещё теги
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