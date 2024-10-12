Онопко: «Симонян - глыба нашего футбола»

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко поделился мнением о бывшем форварде московского «Спартака» Никите Симоняне. Сегодня, 12 октября, ветерану исполнилось 98 лет.

«Великий футболист, который завоевал много титулов. И тренер, который тоже много работал. Сейчас работает в РФС. Это глыба нашего футбола», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Симонян в бытность футболистом выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. На его счету 160 забитых мячей за «народную команду».

В текущем сезоне РПЛ «красно-белые» набрали 19 очков после 11 туров. Подопечные Деяна Станковича занимают шестое место в таблице.