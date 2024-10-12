Газзаев: «Симонян - легенда, он оставил огромный след в истории»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев в беседе с журналистами поздравил бывшего футболиста «Спартака» Никиту Симоняна с днем рождения. Сегодня, 12 октября, ветерану исполнилось 98 лет.

«Хочу поздравить Никиту Павловича с днем рождения и пожелать ему крепкого здоровья. Это легенда футбола. Он оставил огромный след в истории», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Симонян защищал цвета московского коллектива с 1949 по 1959 год. Он является рекордсменом «народной команды» по забитым мячам – 160. После завершения игровой карьеры Симонян тренировал «Спартак».