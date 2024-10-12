Хлусевич поздравил легенду «Спартака» Симоняна с 98-летием

Футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич в разговоре с представителями СМИ высказался о дне рождения легенды «красно-белых» Никиты Симоняна.

«Это очень большой человек для «Спартака», лучший бомбардир клуба в истории. Желаю здоровья. Остальное все и так есть, все и так заработано», - приводятся слова Хлусевича на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в субботу, 12 октября, Симоняну исполнилось 98 лет. Он выступал за «красно-белых» с 1949 по 1959 год. После завершения игровой карьеры Симонян тренировал «Спартак».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги московский клуб набрал 19 очков и занимает шестое место.