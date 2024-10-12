Колосков рассказал, с чем связаны травмы Глушенкова

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о травмах полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.
«Когда человек хорошо физически, риск получения травмы уменьшается. Это всё связано с физической готовностью. Надо понять, какой источник у этих травм», - передает слова Колоскова Metaratings.ru.
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 25-летний полузащитник провел семь поединков, записав себе в актив семь забитых мячей и одну голевую передачу. После 11 туров чемпионата страны «сине-бело-голубые» набрали 26 баллов и занимают третью позицию в турнирной таблице.
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