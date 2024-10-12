Шикунов отреагировал на решение «Крыльев Советов» по Осинькину

Александр Шикунов, который ранее работал спортивным директором московского «Спартака», поделился мнением о решении самарских «Крыльев Советов» по главному тренеру команды Игорю Осинькину.

«Сохранение Осинькина - правильнейшее решение, другого не существует. «Крылья Советов» - специфичная команда, которая четыре года выращена Осинькиным», - передает слова функционера «Чемпионат».

Ранее губернатор Самарской области объявил, что Осинькин будет тренировать команду до завершения сезона-2024/2025. После 11 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 11 баллов и занимают десятое место в таблице.