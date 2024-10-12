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Колосков оценил игру Глушенкова до травмы

12 Октября 2024 • 10:48 Комментировать

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС, поделился мнением об игре полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.

«Я бы не сказал, что Глушенков не оправдывает надежд. Он играл блестяще, много играл и отдавал, на поле был заряжен. Но потом случилась травма руки», - приводятся слова эксперта на страницах Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Глушенков провел семь поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей. По итогам 11 туров чемпионата страны петербургский клуб с 26 баллами занимает третье место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Колосков Максим Глушенков ещё теги
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