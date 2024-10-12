Колосков оценил игру Глушенкова до травмы

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС, поделился мнением об игре полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.
«Я бы не сказал, что Глушенков не оправдывает надежд. Он играл блестяще, много играл и отдавал, на поле был заряжен. Но потом случилась травма руки», - приводятся слова эксперта на страницах Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Глушенков провел семь поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей. По итогам 11 туров чемпионата страны петербургский клуб с 26 баллами занимает третье место в таблице.
Бан пользователя