Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что в России можно организовать беспроблемную продажу пива на стадионах.

«Если ты всё правильно организуешь… Не надо стекло, всё в пластике, пластиковом стаканчике. Если всё правильно организовать это привлечёт людей на футбол. Ничего здесь страшного нет, на чемпионате мира мы продавали пиво на стадионах, и никто от этого не пострадал. Я считаю это абсолютно правильным решением, если пиво будут продавать на стадионах.

Конечно, мы можем организовать это. Теперь у нас стадионы современные, там можно, что хочешь организовать, а уж продажу пива - вообще не сложно. В Германии у некоторых стадионов вообще трубы подсоединены к пивзаводу», - сказал Наумов.