Канчельскис сравнил «Манчестер Юнайтед» со «Спартаком»

Бывший нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис провел сравнение между «красными дьяволами» и московским «Спартаком».

«Сезон вновь станет провальным для «Манчестера». Их можно сравнить со «Спартаком» - клубы с огромной историей, у которых куча проблем. Аналогия подходит», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

«Манчестер Юнайтед» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сыграв семь поединков. Что касается «Спартака», то подопечные Деяна Станковича занимают шестую строчку в чемпионате России после 11 туров.