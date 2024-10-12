Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и других клубов Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, почему в России наблюдается спад интереса к футболу.

«В целом интерес не только к футболу, а спорту в целом кроется в проблемах нынешнего поколения. У них сейчас куча гаджетов: компьютеры, гаджеты и приставки. Молодёжь проводит много времени в виртуальном мире, так сказать. Просто проводя параллель, когда я был ребёнком или очень молодым, ну были какие-то приставки. Мы много времени проводили во дворе, играя в футбол. Ходили на стадион, когда играла «Кубань», по телевизору смотрели игры.

У спорта очень большой противник – это гаджеты», - сказал Дьяков.