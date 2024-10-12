«Спартак» обратился к легенде клуба Симоняну

Пресс-служба московского «Спартака» поздравила легенду клуба Никиту Симоняна с днем рождения. В субботу, 12 октября, ему исполнилось 98 лет.

«От всей души поздравляем с днем рождения старейшего ветерана «Спартака». Желаем Никите Павловичу крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни», - говорится в публикации столичного клуба.

Напомним, что Симонян выступал за «народную команду» с 1949 по 1959 год. Затем он являлся главным тренером «красно-белых».

После 11 туров чемпионата России московский «Спартак» набрал 19 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.