Известный российский тренер Ринат Билялетдинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» вспомнил историю об игре в Африке против сборной Уганды.

«Я в своё время играл в Африке, у нас было турне во время игры в «Шиннике». Это было на дворе 1989 год! У нас была поездка в Уганду, мы выиграли у сборной команды 2:0, конечно, уровень, если мы клубом Первой лиги обыграли сборную, то понятно уже. Но 25 тысяч битком стадион был забит, прохода не было, люди стеной стояли. Все сектора и всё было битком, 25 тысяч зрителей, при вместимости около 20 тысяч.

Ажиотаж был полнейший, но уровень футбола оставляет желать лучшего. Не хочу говорить, что это развлекуха, но в медленный футбол в принципе умеет играть весь мир. Как познавательно, образовательно, расширение кругозора - можно рассмотреть», - сказал Билялетдинов.