Сёмин высказался о пристрастии Глушенкова к пиву

Бывший рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о пристрастии хавбека «Зенита» Максима Глушенкова к пиву.
«Футболист – тяжeлая профессия. Нужно быть в хорошей физической готовности. Посмотрите, сколько они проводят матчей, по 80. Так что, наверное, это правильно», - передает слова специалиста «Советский Спорт».
Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне чемпионата России полузащитник сыграл семь поединков, отметившись семью забитыми мячами и одной голевой передачей. По итогам 11 туров питерцы занимают третье место в РПЛ.
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