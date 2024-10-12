Радимов - о Глушенкове и пиве: «Максим же не две бутылки водки выпивает»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о пристрастии полузащитника «сине-бело-голубых» Максима Глушенкова к пиву.
«Глушенков - взрослый человек. Лучший бомбардир чемпионата. Вот вам и ответ, вредят ли две кружки пива. Максим же не две бутылки водки выпивает. Всe нормально», - приводятся слова эксперта на станицах Metaratings.ru.
Напомним, что Глушенков пополнил ряды петербургского коллектива в летнее трансферное окно. Он перебрался в «Зенит» из московского «Локомотива».
В нынешнем сезоне РПЛ Максим провел семь матчей, в которых отметился семью голами и результативной передачей.
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