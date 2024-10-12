Аршавин высказался о назначении Слишковича в «Оренбург»

Экс-игрок петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о перспективах боснийского тренера Владимира Слишковича в «Оренбурге».

«Он говорит, что какая разница, где решать проблемы - в «Спартаке» или «Оренбурге». Я не согласен. Другой уровень, игроки, антураж, обстановка», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что босниец на этой неделе был утвержден в качестве главного тренера «Оренбурга». После 11 туров Премьер-лиги команда набрала семь баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.