Аршавин сделал прогноз на матч «Зенита» и «Войводины»

Бывший футболист сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от товарищеской встречи между петербургским «Зенитом» и сербской «Войводиной».

«Будет много голов. «Зениту» эта игра пойдёт на пользу. Это дополнительная игровая практика. Тем более не так много игроков уехали в сборные», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что товарищеский поединок «Зенита» и «Войводины» состоится сегодня, 12 октября, на стадионе в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени. В РПЛ питерцы занимают третье место после 11 туров.