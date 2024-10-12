Глушенков рассказал, на что готов потратить миллион рублей

Атакующий полузащитник Максим Глушенков, выступающий за петербургский «Зенит», рассказал, на что мог бы потратить миллион рублей.

«За что отдал бы миллион? Не знаю, может, браслет какой-то. Он же будет дольше храниться, если его не потерять», - высказался футболист на ютуб-канале «СБГ Шоу».

Напомним, что Глушенков пополнил ряды петербургского коллектива в летнее трансферное окно. Стороны заключили долгосрочный контракт до середины 2028 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Максим сыграл семь поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей.