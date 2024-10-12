Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым порассуждал на тему назначения главным тренером «Пари НН» Виктора Ганчаренко после отставки Саши Илича.

- Мне кажется, «Пари НН» можно было найти вариант и поинтересней, честно. По крайней мере, того же Юрана вернуть. Не говорю, что именно его назначить, но как пример. С ним у «Пари НН» могло бы быть как у «Крыльев Советов» с Осинькиным. У «Пари НН» при Юране была какая-то мысль в игре, ну и были какие-то успехи. Человек уже владел бы какой-то информацией о команде, не с нуля бы там начинал, – сказал Чугунов.

«Пари НН» набрал в 11 турах РПЛ 11 очков и идёт на 12-м месте.