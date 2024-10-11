Бышовец оценил Тикнизяна

Анатолий Бышовец, который в своё время тренировал «Локомотив», высказался о защитнике команды Наире Тикнизяне. Появлялась информация о том, что московский клуб ведёт переговоры о продлении контракта с Тикнизяном.

«Наир – очень квалифицированный и профессиональный игрок. Он играет результативно, показывает себя не только когда появляется в стартовом составе, но и когда выходит на замену и, как правило, усиливает игру. При этом у него есть лидерские качества», - цитирует Бышовца «РБ Спорт».

В то же время Бышовец отметил, что только Михаил Галактионов, нынешний тренер команды, должен принимать решение по Тикнизяну.

В сезоне 2024/2025 Наир Тикнизян провёл 14 официальных матчей, в которых записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.