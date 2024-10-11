Геркус высказался о Тикнизяне

Илья Геркус, который в своё время занимал должность президента в «Локомотиве», высказался насчёт информации о Наире Тикнизяне. Сообщалось, что «железнодорожники» предлагают Тикнизяну новый контракт с зарплатой менее 1 миллиона евро за сезон.

«Тикнизян точно не лишний игрок в «Локомотиве». По старым временам – это небольшие деньги. Но сейчас может по-другому. Но если отбросить финансовую сторону, то Наир – хороший футболист», - цитирует Геркуса «РБ Спорт».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Наира Тикнизяна в 6,5 миллиона евро. Действующее трудовое соглашение защитника с «железнодорожниками» рассчитано до середины 2026 года.