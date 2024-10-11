Сапета: «Ганчаренко наладит игру и даст результат»

Бывший игрок «Динамо» и «Урала» Александр Сапета высказался о новом главном тренере «Пари НН». Им на текущей неделе официально стал белорус Виктор Ганчаренко, сменив сербского специалиста Сашу Илича.

«Он хороший тренер, мы вместе работали в «Урале», у меня о нём только лишь позитивные отзывы, что на поле, что вне его. Я знаю, что он поможет команде в любом случае, наладит игру и даст результат», - делится Сапета для Metaratings.

Ганчаренко не тренировал с конца прошлого сезона. Тогда между двумя стыковыми матчами его уволили из «Урала», «шмели» в итоге вылетели из РПЛ впервые за 11 лет.