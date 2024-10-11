В «Локомотиве» отреагировали на информацию о переговорах с Тикнизяном

Юрий Нагорных, который является председателем совета директоров «Локомотива», высказался о возможном продлении контракта с защитником Наиром Тикнизяном.

— Это вброс. Нет необходимости даже сейчас в таких переговорах, — приводит слова Нагорных издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне он появился на поле в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами и оформил три ассиста.

Действующий трудовой договор 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Тикнизяна составляет 6,5 млн евро.