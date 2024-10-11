Джанашия: «Я не удивлён результатам «Локомотива»

Бывший игрок национальной сборной Грузии Заза Джанашия высказался о сегодняшнем «Локомотиве», одном из лидеров Российской премьер-лиги.

«Не удивлён их результатам, смотрел их матчи, товарищеские игры. В Локомотиве» хорошие молодые пацаны. И находятся они там, где заслуживают находиться. Главное, чтобы у них хватило сил», - рассуждает Джанашия для «Чемпионата».

Напомним, что у «Локомотива» по итогу 11 прошедших туров Премьер-лиги набралось 27 очков, столько же – у «Краснодара», команды делят первое место. В 11 матчах РПЛ «Локо» девять раз победил и два раза проиграл, ни разу не сыграв вничью.