Слишкович поделился главным советом своего отца

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился ценным тренерским советом своего отца.

«Никогда не поворачивайся спиной к команде. Игроки часто смотрят на тренера, особенно в случае ошибки. Сначала игрок смотрит на вратаря,после на скамейку. Если он увидит спину тренера – это психологический ужас», - говорит Слишкович для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Оренбург» сейчас идёт в зоне вылета, у команды семь очков, столько же баллов у «Факела», который занимает 14 место таблицы. В рамках 11 туров у уральского клуба всего лишь одна победа – над «Спартаком» в первом туре.

Слишкович: «Не могу обещать результат «Оренбургу»