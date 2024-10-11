Губерниев: «Главное, чтобы Глушенков не перешёл на водку с виски»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев оценил недавние слова Максима Глушенкова. Летний новичок петербургского «Зенита» рассказал, выпивает две бутылки пива после игры.

«Главное, чтобы Глушенков не перешёл с пива на водку с виски. Тут к «Зениту» вопрос. Думаю, что футболист должен сеять разумное, доброе, вечное, а не рассказывать про алкоголь всей стране», - делится Губерниев с Metaratings, добавляя, что все мы знаем, что футболисты пьют пиво.

Ранее на слова Глушенкова отреагировал почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

Глушенков рассказал, сколько пива может выпить после игры