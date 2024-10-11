Агент Сафонов: «Если «Динамо» хочет быть в пятёрке, то текущего состава хватит»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о текущем составе «бело-голубых».

— Если команда хочет быть в пятерке или в шестерке, то текущего состава хватит. Если команда хочет быть в тройке, то защиту надо улучшать, — заявил агент Metaratings.

По итогам 11 туров «Динамо» идет на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Марцела Лички 20 зачетных баллов.

В следующем туре столичный коллектив отправится в Казань, где проведет поединок против местного «Рубина». Матч запланирован на 20 октября, начало — в 19:00 по мск.