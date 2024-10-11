Агент Тюкавина раскритиковал оборону «Динамо»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос, почему оборона «бело-голубых» выглядит слабо.

«Может, это уровень защитников «Динамо». Я-то откуда знаю? Пока «Динамо» в обороне играет безобразно. Дело в тренере или в футболистах – не знаю», — приводит слова агента Metaratings.

На данный момент «Динамо» находится на пятой позиции в чемпионате России, имея на своем счету 20 зачетных баллов. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков.

Ближайшим соперником «Динамо» станет «Рубин». Игра 12-го тура РПЛ пройдет 20 октября и должна будет стартовать в 19:00 по московскому времени.