Мор: «Шестое место — не то, что ждут болельщики «Спартака»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился комментарием о результатах «красно-белых» в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Шестое место — не то, что ждут болельщики. «Спартак» должен быть выше. Но если рассматривать игру, то внушает оптимизм», — приводит слова Мора «Чемпионат».

По мнению эксперта, после первой трети сезона в игре «Спартака» больше позитива, чем негатива.

По итогам 11 туров подопечные Деяна Станковича находятся на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. В копилке «красно-белых» 19 зачетных баллов.

В ближайшем туре «Спартак» примет «Краснодар» на «Лукойл Арене». Встреча пройдет 19 октября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 16:30 по московскому времени.