Колосков: «Литр пива для веса Глушенкова – многовато»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о Максиме Глушенкове. Ранее зенитовец заявил, что после игры выпивает по две бутылки пива, каждая – объёмом по 0,5 литра.

«В пиве ничего страшного, но литр — многовато. Кто-то вино пьет, кто-то пиво, второе обычно хоккеисты любят. В НХЛ почти все после игры пьют, нет в этом ничего зазорного. Но литр для веса Глушенкова — многовато», - рассуждает Колосков для Sport24.

Ранее Колосков активно приветствовал возвращение пенного напитка на стадионы России, дискуссия об этом идёт уже не первый год.

Глушенков рассказал, сколько пива может выпить после игры