Московский «Локомотив» хочет продлить трудовой договор с Наиром Тикнизяном.

Как утверждает «РБ Спорт», руководство «железнодорожников» провело очередные переговоры с Тикнизяном по новому контракту, но договориться пока не удалось. Сообщается, что «Локомотив» хочет сохранить игрока, но не готов значительно повышать ему заработную плату. В стане «красно-зеленых» надеются, что Тикнизян примет вариант нового контракта, по которому он будет получать около одного миллиона евро в год.

Подчеркивается, что текущая зарплата Тикнизяна в «Локомотиве» составляет 700 тысяч евро.

Действующее соглашение защитника с «железнодорожниками» истекает летом 2026 года.