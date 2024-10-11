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Смородская назвала Батракова открытием сезона

11 Октября 2024 • 19:11 Комментировать
Химки
...
Локомотив Москва
19.10 16:30

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре полузащитника «железнодорожников» Алексея Батракова.

«Батраков — открытие сезона. Очень уверено играет. Он показывает удивительно высокий уровень футбола для своего возраста», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

По мнению эксперта, высокое место «Локомотива» — это отчасти заслуга Батракова.

В этом сезоне 19-летний Батраков забил семь голов и сделал шесть результативных передач в 11 играх Российской премьер-лиги.

На данный момент «Локомотив» идет на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 27 очков. Отметим, что у лидирующего «Краснодара» такое же количество баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
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