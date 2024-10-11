Казаков: «В сборной при Хиддинке, Адвокате и Капелло пиво было в порядке вещей»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков высказался о пиве после интервью игрока «Зенита» Максима Глушенкова. Глушенков ранее заявил, что любит выпить после матча пару бутылок пенного напитка.

«В сборной при Хиддинке, Адвокате, Капелло бутылка пива после матча или сложной тренировки была в порядке вещей. Одна. Врачи скажут более аргументированно, но это лучше колы или иной другой газировки, которая по сути является стаканом сахара на один стакан жидкости», - пишет Казаков в своём телеграм-канале.

Глушенков рассказал, сколько пива может выпить после игры