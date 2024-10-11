Сёмин легко выяснил, какие тренеры РПЛ работают лучше всех

Известный тренер Юрий Сёмин легко выяснил, какие тренеры в Российской премьер-лиге работают лучше всех. По словам экс-рулевого «Локомотива», для этого достаточно посмотреть в турнирную таблицу.

«Сейчас Мусаев первый, Галактионов – второй, а Семак – третий. Эти три человека возглавляют турнирную таблицу. Значит, они и работают лучше всех», - цитирует Сёмина Metaratings.

«Краснодар» и «Локомотив» в одиннадцати прошедших турах смогли набрать по 27 очков. «Быки» опережают «железнодорожников» только по дополнительным показателям. «Зенит» располагается на третьей строчке с 26 зачётными баллами в кармане.