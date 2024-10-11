Лунёв заявил, что все российские вратари могут пойти по стопам Сафонова

Голкипер столичного «Динамо» Андрей Лунёв поделился комментарием о перспективах отечественных вратарей в Европе.

По мнению Лунёва, любой российский вратарь способен повторить путь Матвея Сафонова.

— В том плане, что в их силах поехать заграницу и показывать там свои лучшие качества. Тут уже все будет зависеть от предложения и самих игроков, — приводит слова Лунёва Legalbet.

Футболист отметил, что сейчас в РПЛ хорошие молодые вратари с определенным потенциалом.

Напомним, минувшим летом 25-летний Сафонов покинул «Краснодар» и стал игроком «ПСЖ». Трансфер россиянина обошелся французскому гранду в 20 миллионов евро.