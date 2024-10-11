Кисляк: «Мойзес скоро будет похож на русского»

Молодой игрок ЦСКА Матвей Кисляк высказался о своём одноклубнике Мойзесе. Кисляк впечатлён уровнем знания русского языка бразильцем.

«К уровню языка Мойзеса сложно приблизиться! Скоро на русского похож будет. Он говорит не длинными предложениями, но понимает почти всё», - делится Кисляк с «Чемпионатом».

Напомним, что Мойзес в России уже более двух лет. Перешёл в армейский клуб игрок обороны из бразильского «Интернасьонала», ранее в карьере до переезда в Россию он нигде кроме Бразилии не играл.

В текущем сезоне у Мойзеса в активе 15 сыгранных матчей во всех турнирах, в них – два забитых гола и один ассист.