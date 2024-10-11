Кечинов: «Не стал бы винить Черчесова в результатах сборной Казахстана»

Бывший спартаковец Валерий Кечинов оценил результаты сборной Казахстана в первых трёх матчах под руководством Станислава Черчесова.

«По уровню и мастерству игроков команда Казахстана уступает остальным в группе. Отсюда и результат. Не стал бы винить Черчесова. Если бы их уровень был соответствующим Австрии, Словении и Норвегии, то тогда и должен быть спрос с тренера», - делится Кечинов для «Чемпионата».

Напомним, что в первом туре Лиги наций казахстанцы сыграли в нулевую ничью с норвежцами, в туре втором последовало гостевое поражение от сборной Словении. В туре третьем казахстанская команда также проиграла на выезде, но сборной Австрии.