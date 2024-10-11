Мусаев высказался о возможном матче Россия – Сирия

Футболист ЦСКА Тамерлан Мусаев дал комментарий по поводу возможного товарищеского матча между сборными России и Сирии.

«Прекрасно отношусь к этому. Международный опыт – есть опыт. Это всегда хорошо. В октябре, конечно, тоже хотелось сыграть, но ничего страшного, такое бывает», - цитирует Мусаева «Спорт-Экспресс».

Ранее появлялась информация о том, что матч между сборными России и Сирии может пройти во вторник, 19 ноября. Команды могут сыграть в Волгограде.

Добавим, что из-за санкций сборная России уже больше двух с половиной лет может проводить только товарищеские игры.